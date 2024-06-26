Штайнер высказался о конфликте с Ральфом Шумахером после совета «Альпин» не брать Мика

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что не собирается отказываться от своих слов, сказанных в адрес резервного пилота «Мерседеса» Мика Шумахера. Напомним, итальянец сказал, что на месте руководителя «Альпин» не стал бы рассматривать кандидатуру Мика.

«Я придерживаюсь этого мнения. Я не могу сказать ничего плохого о Мике или Ральфе. Но когда меня спрашивают, что бы я сделал в качестве руководителя команды в определённой ситуации, я отвечаю честно.

Некоторые вещи были вырваны из контекста немецкой прессой. Но я даю каждому право иметь собственное мнение и сам так поступаю. Я не меняю своего мнения, если оно кому-то не нравится», — приводит слова Штайнера GrandPrix.

Ранее бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер вступился за своего племянника Мика и отказался работать с Гюнтером Штайнером на эфирах RTL.