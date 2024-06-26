В США машина 75-летнего гонщика взорвалась после старта, он проходит интенсивную терапию

75-летний Джон Форс, легенда NHRA Funny Car, 157-кратный победитель гонок, попал в аварию во время первого раунда PlayNHRA в Вирджинии (США).

После старта гонки двигатель автомобиля, в котором находился Форс, взорвался, а машина на скорости влетела в стену. После произошедшего инцидента гонщика доставили в больницу для дальнейшего обследования.

В заявлении команды, чьи слова приводит Yahoo Sports, стало известно, что Джон Форс всё ещё находится в отделении интенсивной терапии. Врачи долго оценивали степень полученных травм из-за силы удара, который пришёлся по американцу.

Джон Форс — самый успешный гонщик в истории NHRA. За свою карьеру он выиграл 16 титулов Funny Car и одержал 157 побед в гонках NHRA. Форс выиграл свой первый титул NHRA в 1990 году и ещё 12 титулов в период с 1991 по 2004 год.