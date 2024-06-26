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В BMW представили самую мощную версию M5

В BMW представили самую мощную версию M5
Обновлённая BMW M5
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Компания BMW представила новую версию седана M5 — она стала первой в линейке, получившей гибридный двигатель. Силовая установка новинки генерирует 535 кВт (727 л. с.), за счёт чего эта версия M5 стала самой мощной в истории.

Обновлённая BMW M5

Обновлённая BMW M5

Фото: BMW

Под капотом у BMW M5 тот же 4,4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, который появился на этой модели в 2011 году. Теперь же агрегат получил дополнительный электромотор.

Обновлённая BMW M5

Обновлённая BMW M5

Фото: BMW

Тем не менее динамика разгона до 100 км/ч за счёт появления гибридного компонента у M5 выросла на 0,1 секунды и теперь составляет 3,5. Максимальная скорость автомобиля ограничена на уровне 250 км/ч, однако при заказе M Driver’s Package лимит повышается до 305 км/ч.

Салон новой BMW M5

Салон новой BMW M5

Фото: BMW

Отметим, что за последнее время в BMW представили сразу несколько обновлённых моделей. Среди них M2 и M3, получившие больше мощности, а также линейка X3.

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