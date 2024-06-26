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Леклер назвал проблему «Феррари» после Гран-при Испании

Леклер назвал проблему «Феррари» после Гран-при Испании
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер, комментируя выступление команды на минувшем Гран-при Испании, высказался о проблеме, которая, по его словам, тянется за его машиной с начала сезона.

«Мы испытывали трудности на высокой скорости. Посмотрим, что будет в Австрии. Нам было сложнее на высокой скорости, чем я ожидал, и это проблема, которую нам необходимо решить как можно скорее. Хотя в Формуле-1 проблемы не решаются быстро.

Первой проблемной гонкой в сезоне стал Шанхай, где мы обнаружили некоторые вещи, и вот теперь мы видим это снова. И мы должны сосредоточиться на этом. Но на коррективы нужно время», — приводит слова Леклера издание Racingnews365.

Ранее Фредерик Вассёр отреагировал на контакт Леклера и Сайнса в Испании.

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