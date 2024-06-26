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Ферстаппен ответил, почему его беспокоит предстоящий Гран-при Австрии

Ферстаппен ответил, почему его беспокоит предстоящий Гран-при Австрии
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Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Австрии, который пройдёт с 28 по 30 июня в Шпильберге.

«Мы всегда чувствуем себя здесь желанными гостями и с удовольствием возвращаемся в Австрию. Это домашняя гонка для «Ред Булл», и будет приятно увидеть «оранжевую армию» и ощутить поддержку трибун.

Уикенд со спринтом, а это всегда делает нас беспокойными и напряжёнными. Важно быстро настроить машину и понять, как мы можем улучшить её, основываясь на последних гонках. Всё будет очень конкурентно, особенно в квалификации. На этой трассе много возможностей для обгонов, поэтому я ожидаю интересной гонки», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

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