Ферстаппен ответил, почему его беспокоит предстоящий Гран-при Австрии

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Австрии, который пройдёт с 28 по 30 июня в Шпильберге.

«Мы всегда чувствуем себя здесь желанными гостями и с удовольствием возвращаемся в Австрию. Это домашняя гонка для «Ред Булл», и будет приятно увидеть «оранжевую армию» и ощутить поддержку трибун.

Уикенд со спринтом, а это всегда делает нас беспокойными и напряжёнными. Важно быстро настроить машину и понять, как мы можем улучшить её, основываясь на последних гонках. Всё будет очень конкурентно, особенно в квалификации. На этой трассе много возможностей для обгонов, поэтому я ожидаю интересной гонки», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».