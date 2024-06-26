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Ожье рассказал о своём состоянии после аварии с легковой машиной

Ожье рассказал о своём состоянии после аварии с легковой машиной
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Восьмикратный чемпион WRC Себастьен Ожье прокомментировал свою аварию перед ралли Польши.

Напомним, «Тойота» француза столкнулась с легковым автомобилем, за рулём которого находилась женщина. Его заменой на этапе станет финн Калле Рованперя.

«Как вы, вероятно, знаете, я попал в аварию во время подготовки к Ралли Польши. Мне пришлось провести ночь в больнице, но я уже чувствую себя лучше.

Рад, что медобследование не выявило серьёзных травм у Винсента [Ланде] и пострадавших в другой машине. Мы не примем участия в ралли, жаль, но самое главное, что все в безопасности.

Спасибо за сообщения. Сейчас я вернусь домой, чтобы немного отдохнуть и вернуться в полной готовности. Удачи Калле и всей команде, я буду болеть за вас!» — написал Ожье в социальных сетях.

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