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Владельцы «Ред Булл Ринг» изменили трассу после скандального этапа в 2023 году

Владельцы «Ред Булл Ринг» изменили трассу после скандального этапа в 2023 году
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Владельцы трассы «Ред Булл Ринг» в Шпильберге (Австрия) провели работу по её подготовке к предстоящему Гран-при Формулы-1, который пройдёт с 28 по 30 июня.

Причиной же послужил скандал на последнем этапе серии в Австрии. За уикенд 2023 года гонщики суммарно выехали за пределы трассы более 1000 раз, после чего последовали многочисленные штрафы.

Организаторы внесли изменения и добавили гравийные полосы в девятом и 10-м поворотах. Полосы являются временными и могут быть убраны после этапа.

«Любой, кто окажется на гравийной полосе или даже коснётся её, окажется в невыгодном положении. Это решает проблему», — приводит слова генерального менеджера «Ред Булл Ринг» Эриха Вольфа издание GrandPrix.

Напомним, действующим победителем Гран-при Австрии является трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.

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