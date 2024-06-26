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Другович станет фаворитом на место в «Уильямсе», если Сайнс откажется – Blick

Другович станет фаворитом на место в «Уильямсе», если Сайнс откажется – Blick
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Чемпион Формулы-2 бразилец Фелипе Другович станет фаворитом на место в «Уильямсе» в том случае, если от контракта с командой откажется действующий гонщик «Феррари» испанец Карлос Сайнс-младший, сообщает издание Blick.

Сообщалось, что соглашение с Сайнсом также надеются подписать «Ауди» и «Альпин». Напомним, испанец покинет «Феррари» по окончании сезона, а заменой ему станет семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, в данный момент выступающий за «Мерседес».

24-летний Другович в нынешнем сезоне выступает в Европейской серии Ле-Ман за команду «Вектор Спорт».

Ранее ESPN назвал решающий фактор, способный убедить Карлоса Сайнса выбрать «Уильямс».

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