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Экс-пилот Ф-1: Антонелли превосходит 17-летнего Ферстаппена

Экс-пилот Ф-1: Антонелли превосходит 17-летнего Ферстаппена
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Бывший пилот Формулы-1 британец Джонни Херберт высказался о 17-летнем резервисте «Мерседеса» итальянце Андреа Кими Антонелли.

«Их навыки в 17 лет намного превосходят мои в этом же возрасте. И я бы даже сказал, что Антонелли превосходит даже Макса в его 17 лет, технологии изменились. Всё, что у меня было, это мобильный телефон! Данные были предельно просты: газ, скорость, торможение и поворот.

Да, у Антонелли не самый сильный сезон в Формуле-2, он не пришёл и не поразил людей, как Макс или Льюис. Теперь ему предстоит это сделать», — приводит слова Херберта Lord Ping.

Ранее глава «Мерседеса» Тото Вольф сделал новое заявление о возможном дебюте Антонелли за команду.

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