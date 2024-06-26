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Марко: сейчас у «Макларена» есть машина, работающая на всех трассах и типах шин

Марко: сейчас у «Макларена» есть машина, работающая на всех трассах и типах шин
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко, комментируя итоги Гран-при Испании, заявил, что в настоящий момент «Макларен» обладает лучшей машиной на стартовой решётке.

«У «Макларена» была быстрейшая машина [в Испании], в пятницу мы приехали с ненастроенной машиной и к квалификации попытались сделать её хотя бы вполовину конкурентоспособной. Уже тогда было понятно, что «Макларен» ощутимо быстрее. В настоящий момент у «Макларена» есть машина, работающих на всех типах шин и трассах. Макс одержал победу на не самой быстрой машине», — приводит слова Марко издание Speedweek.

В настоящий момент, после десяти этапов, Макс Ферстаппен возглавляет личный зачёт пилотов, на 69 очков опережая британца Ландо Норрис из «Макларена».

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