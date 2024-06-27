Марко ответил, почему Гран-при Австрии будет тяжёлым для «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о предстоящем Гран-при Австрии, который пройдёт с 28 по 30 июня в Шпильберге.

«В Шпильберге нас ожидает очередное испытание. У Макса всегда есть шанс на победу, но уикенд спринтерский, а это означает, что у нас есть только одна сессия для настройки машины. В последнее время для того, чтобы привести машину в порядок, нам нужны были три сессии. Если эта проблема сохранится, она усложнит нам жизнь.

В прошлом году «Макларен» возродился именно на «Ред Булл Ринг», с тех пор они быстры. Однако Макс гоняется едва ли не безупречно, и, слава богу, Ландо пока не способен на это, хотя он остаётся нашим главным конкурентом», — приводит слова Марко издание Speedweek.