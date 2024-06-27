Вассёр — о развитии «Макларена»: год назад они были в 25 секундах впереди нас

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался об обновлениях британской команды «Макларен».

«Год назад «Макларен» (на трассе в Сильверстауне. — Прим. Чемпионата) финишировали на 25 секунд впереди нас. Поэтому я не уверен, что к настоящему времени их темпы развития намного выше, чем у нас. Мы удовлетворены теми цифрами, которые мы получаем из-за обновлений. Результаты становятся лучше, но это не означает, что если вы привнесёте что-то новое, то совершите прыжок вперёд. Сейчас каждая команда привозит модификации каждые два или три этапа. У вас всегда есть список того, что мы привозим из обновлений, и вы видите, что это обновления аэродинамики, которую мы сами разрабатываем, и нам нужно время, чтобы добиться максимума эффекта от нового пакета модификаций», — приводит слова Вассёра RacingNews365.

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Сейчас команда «Феррари» занимает второе место в Кубке конструкторов, опережая «Макларен», идущий на третьем месте, на 33 очка.