Сейвуд дал прогноз, когда именно Лоусон заменит Риккардо

Известный журналист и эксперт Джо Сейвуд разместил новый пост на своей странице в социальной сети, где предположил, когда резервист «Ред Булл» австралиец Лиам Лоусон заменит гонщика «РБ» Даниэля Риккардо.

«Итак, в какой-то момент Лоусон заменит Риккардо. Я думаю, в конце июля», — написал Сейвуд, добавив, что, скорее всего, карьера Даниэля Риккардо в Формуле-1 на этом завершится.

Ранее советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко намекнул, что «РБ» — юниорская команда, поэтому им нужен молодой гонщик. Австралийца Даниэля Риккардо рассматривали в основную команду «Ред Булл», но это место занял гонщик Серхио Перес.

В настоящий момент команда Формулы-1 «РБ» в Кубке конструкторов занимает шестое место, имея в активе 28 очков.