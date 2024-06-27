Расписание трансляций Гран-при Австрии — 2024

С 28 по 30 июня в Австрии на трассе «Ред Булл Ринг» пройдёт 11-й Гран-при Формулы-1 в сезоне-2024.

Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции на территории Российской Федерации не будет. Тем не менее «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гоночного уикенда Гран-при Австрии.

Формула-1 Гран-при Австрии – 2024. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 28 июня

13:30. Первая тренировка

17:30. Квалификация к спринту

Суббота, 29 июня

13:00. Спринт

17:00. Квалификация

Воскресенье, 30 июня

16:00. Гонка