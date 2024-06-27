Расписание трансляций Гран-при Австрии — 2024

С 28 по 30 июня в Австрии на трассе «Ред Булл Ринг» пройдёт 11-й Гран-при Формулы-1 в сезоне-2024.
Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции на территории Российской Федерации не будет. Тем не менее «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гоночного уикенда Гран-при Австрии.
Формула-1 Гран-при Австрии – 2024. Расписание трансляций уикенда (время московское)
Пятница, 28 июня
13:30. Первая тренировка
17:30. Квалификация к спринту
Суббота, 29 июня
13:00. Спринт
17:00. Квалификация
Воскресенье, 30 июня
16:00. Гонка