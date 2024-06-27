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Пьер Гасли подписал многолетний контракт с «Альпин»

Пьер Гасли подписал многолетний контракт с «Альпин»
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Французский пилот команды «Альпин» Пьер Гасли заключил новый долгосрочный договор, сообщила пресс-служба команды. Таким образом Гасли останется в «Альпин» как минимум до конца сезона-2026. Имя его напарника взамен покидающего команду Эстебана Окона пока неизвестно.

Нынешний сезон является вторым для Гасли в составе французской команды. За 32 старта с «Альпин» Пьер набрал 67 очков, а также занял третье место в спринтерской гонке Гран-при Бельгии в 2023 году, а затем памятное третье место в 2023 году на Гран-при Нидерландов в Зандворте. Следующий сезон станет для Гасли девятым по счету в рамках выступлений в Формуле-1

Перед продлением контракта с Гасли французский коллектив официально объявил, что генеральный директор «Рено» Лука де Мео назначил бывшего руководителя команд Ф-1 «Бенеттон» и «Рено» итальянца Флавио Бриаторе советником подразделения Формулы-1.

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