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Пьер Гасли прокомментировал решение остаться в «Альпин»

Пьер Гасли прокомментировал решение остаться в «Альпин»
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Гонщик Пьер Гасли прокомментировал подписание нового контракта с «Альпин». Он останется с французским гоночным коллективом как минимум до конца сезона-2026.

«Я чувствую себя в этой замечательной команде как дома. Мне нравится быть частью проекта Формулы 1 и «Альпин». Я официально здесь уже более 18 месяцев. Всегда планировалось построить долгосрочный проект с командой. Несмотря на то что сезон был сложным, я остаюсь верным проекту и никуда не ухожу.

Я доволен внесёнными изменениями, тяжёлой работой и направлением, в котором движется команда. В персонале и ресурсах этой команды заложен большой потенциал. Я взволнован тем, что нас ждёт в будущем, и сейчас я сосредоточен на повседневных деталях, которые мы вкладываем, чтобы улучшить наши выступления», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альпин».

Нынешний сезон является вторым для Пьера Гасли в составе французской команды Формулы-1. За 32 старта с «Альпин» Пьер набрал 67 очков.

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