В «Альпин» высказались о продлении контракта с Пьером Гасли

Руководитель команды Формулы-1 «Альпин» Бруно Фамен прокомментировал заключение нового долгосрочного контракта пилота Пьера Гасли.

«Продление контракта Пьера с командой очень радует. Он гонщик с огромным опытом работы в Формуле-1 и продолжает демонстрировать огромный потенциал на трассе. Пьер — амбассадор «Альпин» как бренда, и поэтому мы с нетерпением ждём продолжения нашего сотрудничества.

Хотя это важно для нашего будущего, нам нужно внимательно следить за тем, что нас ждёт, и сосредоточиться на улучшении нашего текущего болида. В этом сезоне у нас большие амбиции, и мы будем неустанно работать для их достижения. Мы не торопимся с выбором партнёра по команде для Пьера, и мы воодушевлены теми вариантами, которые у нас уже имеются», — заявил Фамен пресс-службе команды.

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За 32 старта с «Альпин» Пьер набрал 67 очков, а также занял третье место в спринтерской гонке Гран-при Бельгии в 2023 году, а затем памятное третье место в 2023 году на Гран-при Нидерландов в Зандворте. Следующий сезон станет для Гасли девятым по счёту в рамках выступлений в Формуле-1.