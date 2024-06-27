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«Астон Мартин» заключил новый контракт с Лэнсом Строллом

«Астон Мартин» заключил новый контракт с Лэнсом Строллом
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Пресс-служба британской команды «Астон Мартин» объявила о заключении нового долгосрочного контракта с канадским пилотом Лэнсом Строллом.

«Я очень рад, что мы с коллективом решили остаться вместе на следующие несколько лет. Удивительно видеть, как далеко мы продвинулись за последние пять лет. Мы сильно выросли как команда, и нам ещё многого стоит ожидать», — заявил канадский пилот пресс-службе команды.

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Лэнс присоединился к команде из Сильверстоуна в 2019 году. На данный момент он провёл более 150 стартов в Формуле-1 и трижды поднимался на подиум. Продление гарантирует «Астон Мартин» неизменный состав третий сезон подряд, обеспечивая ценную преемственность.

На данный момент Стролл занимает 11-е место в личном зачёте, имея на счету 17 очков.

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