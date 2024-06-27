В «Астон Мартин» высказались о заключении многолетнего контракта с Лэнсом Строллом

Руководитель команды «Астон Мартин» Майк Крак прокомментировал продление контракта с гонщиком Лэнсом Строллом.

«Мы рады подтвердить, что Лэнс остаётся в «Астон Мартин». Он сыграл ключевую роль в создании этой команды. Его техническая обратная связь наряду с его преданной работой на симуляторе помогли внести вклад в непрерывное развитие автомобиля каждый сезон.

Последовательность и стабильность Лэнса и Фернандо, оставшихся в нашей команде, являются отличной платформой для продолжения реализации наших амбиций. Мы с нетерпением ждём создания ещё нескольких невероятных воспоминаний и достижения дальнейших успехов вместе», — приводит слова Крака пресс-служба команды.

Лэнс Стролл присоединился к «Астон Мартин» в 2019 году. В настоящий момент Стролл занимает 11-е место в личном зачёте, имея в активе 17 очков.