ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Астон Мартин» высказались о заключении многолетнего контракта с Лэнсом Строллом

В «Астон Мартин» высказались о заключении многолетнего контракта с Лэнсом Строллом
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель команды «Астон Мартин» Майк Крак прокомментировал продление контракта с гонщиком Лэнсом Строллом.

«Мы рады подтвердить, что Лэнс остаётся в «Астон Мартин». Он сыграл ключевую роль в создании этой команды. Его техническая обратная связь наряду с его преданной работой на симуляторе помогли внести вклад в непрерывное развитие автомобиля каждый сезон.

Последовательность и стабильность Лэнса и Фернандо, оставшихся в нашей команде, являются отличной платформой для продолжения реализации наших амбиций. Мы с нетерпением ждём создания ещё нескольких невероятных воспоминаний и достижения дальнейших успехов вместе», — приводит слова Крака пресс-служба команды.

Лэнс Стролл присоединился к «Астон Мартин» в 2019 году. В настоящий момент Стролл занимает 11-е место в личном зачёте, имея в активе 17 очков.

Материалы по теме
«Астон Мартин» заключил новый контракт с Лэнсом Строллом
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android