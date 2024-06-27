Источники в «Ред Булл» прокомментировали намёки о замене Риккардо на Лоусона

Источники в команде Формулы-1 «Ред Булл» опровергли информацию о том, что в ближайшем будущем состав гонщиков «РБ» будет изменён. В настоящий момент за команду выступают Юки Цунода, с которым продлили контракт на следующий сезон, и Даниэль Риккардо.

«В обозримом будущем никаких изменений в составе пилотов не будет», — приводит слова источников Speedcafe.

Ранее советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко намекнул, что резервист основной команды австралиец Лиам Лоусон может занять место гонщика Даниэля Риккардо в «РБ» в следующем сезоне. А известный журналист и эксперт Джо Сейвуд дал прогноз в посте, который он опубликовал у себя на странице в социальной сети, что Лоусон заменит Риккардо уже в конце июля.