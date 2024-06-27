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Сейвуд назвал трёх гонщиков, которые вряд ли получат место в Формуле-1 на 2025 год

Сейвуд назвал трёх гонщиков, которые вряд ли получат место в Формуле-1 на 2025 год
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Известный журналист Джо Сейвуд в своём блоге опубликовал запись, в которой предположил, кто из гонщиков Формулы-1 останется без места на следующий сезон. По мнению эксперта, ими станут Кевин Магнуссен из «Хааса», Гуаньюй Чжоу из «Кик-Заубера» и резервный пилот «Астон Мартин» Фелипе Другович.

«Похоже, что и у «Ауди», и у «Уильямса» есть Валттери Боттас в качестве плана Б. Если Дэнни Риккардо появится на рынке пилотов, будет ли это иметь значение? Никто не проявляет особого интереса к Кевину Магнуссену, и, хотя можно привести веские аргументы в пользу Гуаньюя Чжоу или резервного пилота «Астон Мартин» Фелипе Друговича как крайне необходимых представителей рынка, я сомневаюсь, что кто-то будет этим поколеблен, если только дело не коснётся больших денег», — написал Сейвуд в своём блоге.

Ранее журналист на своей странице в социальной сети дал прогноз, что резервист «Ред Булл» австралиец Лиам Лоусон заменит гонщика «РБ» Даниэля Риккардо в конце июля. Он также добавил, что, скорее всего, карьера Риккардо в Формуле-1 на этом завершится.

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