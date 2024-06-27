Источник: Ландо Норрис страдает от гриппа

Австралийский фотограф Формулы-1 Ким Иллман в своем аккаунте Х (бывший Twitter) выразил мнение по поводу состояния британского пилота команды «Макларен» Ландо Норриса.

Ландо Норрис прибыл на трассу Ред Булл Ринг Фото: Clive Rose/Getty Images

«Ландо Норрис старался улыбаться фотографам и поклонникам, которые искали возможность сделать селфи, однако, как можно заметить, он всё ещё не чувствует себя на 100%. Возможно, вы помните, как на прошлой неделе во время гонки он сказал, что сильно кашляет. Сегодня, похоже, Норрис также страдает от простуды или гриппа. Многие из вас, несомненно, пожелают ему скорейшего выздоровления», — заявил Иллман в социальной сети.

С 28 по 30 июня в Австрии на трассе «Ред Булл Ринг» пройдёт 11-й Гран-при Формулы-1 в сезоне-2024. Гонка начнется в воскресенье, 30 июня, в 16:00. За результатами Гран-При вы можете следить на нашем сайте.