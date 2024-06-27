Риккардо — о словах Марко: это не меняет того, что я собираюсь делать

Австралийский пилот Формулы-1 Даниэль Риккардо прокомментировал высказывание спортивного консультанта «Ред Булл» Хельмута Марко о необходимости молодого гонщика в составе «РБ».

«На самом деле я не знал об этом [высказывании Марко], пока мне не сказали, когда я приехал сюда. Я никак к этому не отношусь. Я до сих пор знаю, что самое главное в гонках — это результативность, вот и всё. Это то, что даст мне наилучшие шансы остаться здесь, я это знаю. Это не будет моя улыбка или что-то ещё. Очевидно, у меня есть хорошая возможность до летних каникул, но я не думаю, что это мой крайний срок. Да, пытаюсь сделать всё, что могу, и помочь своей карьере. Я оглядываюсь назад на Барселону и понимаю, что трудно радоваться 15-му месту, и всё же гонка мне понравилась. Так что сейчас для меня прошли два лучших уикенда подряд. Вот с чем у меня определённо были проблемы в этом году, так это с чередой хороших результатов. Двух, конечно, недостаточно, по крайней мере для того места, где мне бы хотелось быть. А что касается Хельмута, да, честно говоря, всё в порядке. Это не меняет того, что я собираюсь делать на трассе и для результатов команды», — приводит слова Риккардо Motorsport Week.

Ранее известный журналист Джо Сейвуд в своём блоге опубликовал запись, в которой предположил, кто из гонщиков Формулы-1 останется без места на следующий сезон.