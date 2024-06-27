В Genesis представили новый гоночный концепт-кар мощностью 1540 лошадиных сил

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На автосалоне в Пусане представлен новый концепт-кар компании Genesis — автомобиль X Gran Racer Vision Gran Turismo, который обладает гибридной силовой установкой мощностью 1540 лошадиных сил и будет доступен в серии игр Gran Turismo.

Genesis X Gran Berlinetta и X Gran Racer Vision Gran Turismo Фото: Genesis

Автомобиль создан в рамках специальной линейки Genesis Magma, в рамках которой корейская компания разрабатывает высокопроизводительные модели. Концепт X Gran Racer VGT задуман как развитие проекта Genesis X Gran Berlinetta Concept.

Genesis X Gran Racer Vision Gran Turismo Фото: Genesis

Отмечается, что Genesis X Gran Racer VGT использует граунд-эффект, обладает подвижными элементами аэродинамики и электронными помощниками, позволяющими оптимизировать потоки воздуха вокруг кузова. Кроме того, от X Gran Berlinetta новый концепт-кар отличается наличием плавника и массивного заднего антикрыла.

Genesis X Gran Berlinetta и X Gran Racer Vision Gran Turismo Фото: Genesis

В движение автомобиль приводится гибридным двигателем, в основе которого Lambda II V6 мощностью 870 лошадиных сил. Расположенный в передней части электромотор генерирует ещё 670 сил, а потому суммарная мощность концепта достигает 1540 лошадиных сил.