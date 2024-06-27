F1-Insider назвал срок нового соглашения Гасли с «Альпин»

Немецкое издание F1-Insider написало, что команда Формулы-1 «Альпин» заключила с пилотом Пьером Гасли контракт на три года. В официальном пресс-релизе французского гоночного коллектива не было указано, на какой точный срок рассчитано соглашение.

Нынешний сезон является вторым для Гасли в составе французской команды. За 32 старта с «Альпин» Пьер набрал 67 очков. Следующий сезон станет для Гасли девятым по счёту в рамках выступлений в Формуле-1.

Напомним, «Альпин» объявила о прекращении сотрудничества с гонщиком Эстебаном Оконом по окончании этого сезона. У пилота заканчивается нынешнее соглашение с гоночным коллективом. Стороны решили его не продлевать. Имя напарника Пьера Гасли взамен покидающего команду Окона пока неизвестно.