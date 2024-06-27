«Моя карьера пустая». Магнуссен высказался о своём будущем в Формуле-1

31-летний датский пилот Формулы-1 из команды «Хаас» Кевин Магнуссен, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал будущее своей карьеры.

«У меня есть несколько вариантов своего будущего, и я активно принимаю в них своё участие. После стольких лет в Формуле-1 мне приятно оставаться её частью. Но есть и другая сторона. Это был долгий путь, и каждый свой год я провёл в середине или конце пелетона, и если завершить свою гоночную карьеру, то это означало бы только одно — моя карьера пустая.

Наблюдаю до сих пор некоторые из гонок, такие как Ле-Ман, Инди-500, NASCAR, и вижу парней, которые их выигрывают, они выглядят чертовски счастливыми, вы знаете, что, к счастью, за пределами Формулы-1 тоже есть много прекрасного. В своё время был частью этого несколько раз, когда я не был частью «Королевских гонок», и это была прекрасная жизнь», — приводит слова Магнуссена Crash.net.

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Сейчас Кевин проводит свой 10-й сезон в Формуле-1, на его счету один подиум в 2014 году. На данный момент на счету датчанина одно очко в личном зачёте.