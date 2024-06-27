Ферстаппен назвал команду, в которой продолжит свою карьеру

Нидерландский пилот Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в преддверии Гран-при Австрии, сказал, в какой команде продолжит свою карьеру.

«Я не думаю, что мир Формулы-1 работает так, что вы можете сказать: «Пока, ребята!». У меня длительный контракт с командой, и я очень доволен тем, где нахожусь. Мы работаем над машиной следующего года, чтобы реализовать наши цели по её улучшению. Дело в том, что, когда ты очень сосредоточен на этом, это означает, что ты выступаешь за эту команду и будешь верен ей, так что да, я остаюсь в составе команды «Ред Булл», — приводит слова Макса портал Racingnews365.

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Ферстаппен выступает за австрийскую команду с 2016 года, в её составе он трижды стал чемпионом Формулы-1. На данный момент Макс возглавляет личный зачёт нынешнего сезона, имея на своем счету 219 очков.