Представлены часы в честь нового гиперкара Bugatti

Компания Jacob & Co. представила новую модель часов, посвящённую дебютировавшему несколькими днями ранее гиперкару Bugatti Tourbillon. Титановый корпус часов выполнен в стиле циферблатов на приборной панели автомобиля, а также вмещает в себя уменьшенную копию двигателя V16, дебютировавшего одновременно с Tourbillon. В общей сложности будет выпущено 150 экземпляров таких часов, а их стоимость составит от $ 310 тыс.

Jacob & Co. Bugatti Tourbillon Фото: Jacob & Co.

Напомним, что Bugatti Tourbillon была представлена 20 июня. Это первый гиперкар марки с новым гибридным безнаддувным двигателем V16, который пришёл на смену мотору W16 с четырьмя турбинами. Сообщается, что мощность силовой установки составляет 1800 лошадиных сил, что на 200 л. с. больше, чем у Bugatti Chiron Super Sport 300+. Гиперкар развивает 100 км/ч за две секунды и способен разгоняться до 445 км/ч, он будет выпущен тиражом в 250 экземпляров по цене от € 3,8 млн.