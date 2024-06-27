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Леклер высказался об отношениях с Сайнсом после их столкновения на Гран-при Испании

Леклер высказался об отношениях с Сайнсом после их столкновения на Гран-при Испании
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер ответил на вопрос по поводу отношений с товарищем по команде Карлосом Сайнсом. В начале гонки Гран-при Испании испанец атаковал монегаска, в результате чего между пилотами произошло небольшое столкновение. После заезда Шарль высказал несколько замечаний в адрес партнёра.

«Что касается наших отношений, то они не пострадали. В воскресенье вечером мы возвращались одним рейсом, так что всё хорошо. Как обычно, мы поговорили. Когда находишься не внутри, проблема всегда кажется больше. Мы так хорошо знаем друг друга, что понимаем, что после гонки может возникнуть напряжение. Мы оба находимся в напряжении, разочарованы друг другом, а потом общаемся, и всё становится хорошо», — приводит слова Леклера Motorsport Week.

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