Макс Ферстаппен опоздал на официальную пресс-конференцию ФИА, названа причина

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен опоздал на официальную пресс-конференцию Международной автомобильной федерации (ФИА). Трёхкратный чемпион Формулы-1 в итоге задержался на 15 минут, а с прессой общались только четыре пилота: Шарль Леклер, Логан Сарджент, Гуаньюй Чжоу и Юки Цунода.

Фото: Эфир Sky Sports

Как информирует GPblog, Макс опоздал на из-за задержки рейса. В Шпильберг Ферстаппен летел на своём самолёте вместе с гонщиком «Хааса» Нико Хюлькенбергом. Однако рейс был задержан, из-за чего оба пилота прибыли в Австрию позже, чем планировали.

Напомним, Гран-при Австрии будет проходить с 28 по 30 июня. В первый день австрийского этапа состоятся первая свободная практика и спринт-квалификация. Ферстаппен в настоящий момент занимает первое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 219 очков. «Ред Булл» лидирует в Кубке конструкторов (330 очков).

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