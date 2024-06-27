«Уильямс» объявил о переходе 26 специалистов с большим опытом в технический штаб

Британская команда Формулы-1 «Уильямс» сообщила об усилении технического штаба. Как информирует пресс-служба гоночного коллектива, «Уильямс» заключил контракт с рядом высококвалифицированных специалистов.

После летнего перерыва к команде присоединится Мэтт Харман, который ранее был техническим директором «Альпин», а также работал в «Рено» и «Мерседесе». В общей сложности в Формуле-1 он трудится в течение 24 лет.

Также к команде присоединится Фабрис Монкад, ранее возглавлявший отдел анализа производительности «Феррари». Кроме того, в «Уильямс» перейдут Хуан Молина в качестве главного специалиста по аэродинамике (ранее работал в «Хаасе» и «Ред Булл»), Стив Уинстенли (ранее работал в «Ред Булл» – в британской команде получит должность главного инженера по композитным материалам), Ричард Фрит в качестве руководителя отдела разработки систем производительности (ранее работал в «Альпин»).

В общей сложности к «Уильямсу» присоединятся 26 специалистов.

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