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Фернандо Алонсо отреагировал на новый контракт Лэнса Стролла с «Астон Мартин»

Фернандо Алонсо отреагировал на новый контракт Лэнса Стролла с «Астон Мартин»
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо дал комментарий по поводу нового контракта с командой своего партнёра Лэнса Стролла. Ранее пресс-служба гоночного коллектива объявила о долгосрочном соглашении с канадцем.

«Это отличные новости для команды. После нескольких лет работы в «Уильямсе» он провёл всю карьеру в этой среде, с той же группой людей, и он может улучшить ситуацию, так как знает, какой была команда в прошлом и какой она стала сейчас. Он видит, что изменилось к лучшему, а если дела вдруг пойдут хуже, то у него в любом случае есть весь этот опыт. Думаю, за эти полтора года вместе мы очень хорошо поладили друг с другом, поэтому лично для меня это тоже очень позитивная новость», — приводит слова Алонсо Motorsport Week.

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