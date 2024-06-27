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Валттери Боттас назвал количество вариантов по продолжению карьеры

Валттери Боттас назвал количество вариантов по продолжению карьеры
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Финский гонщик «Кик-Заубера» Валттери Боттас выразил уверенность, что продолжит выступать в Формуле-1 в новом сезоне. По окончании нынешнего у него заканчивается контракт с командой.

«Возможности всё ещё есть. Думаю, на данный момент их больше, чем две. Возможно, три варианта. «Кик-Заубер» – один из них. Мы всё ещё ведём переговоры. Просто нужно немного больше времени. Здорово, что есть варианты. У меня, со своей стороны, есть приоритеты. Я ещё не закончил. Таково моё мнение. Я могу многое отдать спорту и команде, с которой буду выступать. Так я сейчас чувствую», — приводит слова Боттаса издание Crash.net.

Ранее Боттас намекнул, что ситуация на рынке гонщиков Формулы-1 должна скоро разрешиться.

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