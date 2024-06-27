Появилось фото временного моторхоума «Макларена» для Гран-при Австрии

Во время Гран-при Австрии британская команда Формулы-1 «Макларен» будет размещаться во временном моторхоуме. Основной не успели восстановить в полной мере после пожара, случившегося на этапе в Барселоне.

Фото: Из личного архива журналиста Stevo Eisele

Напомним, пожар в гостевом доме британского гоночного коллектива вспыхнул перед третьей свободной практикой Гран-при Испании. Сообщалось, что он мог быть вызван возгоранием электропроводки.

Временный гостевой дом «Макларен» меньше обычного. Тем не менее ожидается, что проблем во время австрийского этапа у команды не возникнет.

Гран-при Австрии будет проходить с 28 по 30 июня. В первый день австрийского этапа состоятся первая свободная практика и спринт-квалификация.

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