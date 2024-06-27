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«С другими товарищами по команде такого не было». Алонсо высказался о Лэнсе Стролле

«С другими товарищами по команде такого не было». Алонсо высказался о Лэнсе Стролле
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о товарище по команде Лэнсе Стролле, признавшись, что его отношения с канадцем отличаются от тех, что были у него с другими партнёрами в прошлом.

«На следующие два дня после Барселоны мы постоянно общались в социальных сетях. Даже в воскресенье вечером после гонки мы обменялись довольно большим количеством сообщений. Не помню, чтобы у меня были такие же отношения с другими товарищами по команде в прошлом. Лэнс всегда очень открыт и в последнее время спрашивал о многих моментах», — приводит слова Алонсо издание Motorsport Week.

Ранее Фернандо дал комментарий относительно нового контракта Стролла с «Астон Мартин».

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