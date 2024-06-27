Сайнс высказался о сроках принятия решения по новому контракту после ухода из «Феррари»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс ответил на вопрос по поводу переговоров о контракте с другими командами. Испанец покинет «Скудерию» после нынешнего сезона Формулы-1. Его место займёт британский гонщик Льюис Хэмилтон, который сейчас выступает за «Мерседес».

«Ситуация, в которой я оказался в этом году, позволила мне многое узнать о Формуле-1 в целом. Беседы с командами как бы показали мне, насколько сложен этот вид спорта, и как мало иногда нужно верить тому, что говорится в начале переговоров. Что касается решения о новом контракте, то сейчас явно неподходящее время. Вероятно, период с тремя Гран-при подряд – неподходящее время, чтобы решить, что будет лучше для моего будущего и карьеры. Так что, очевидно, нет. Не сейчас», — приводит слова Сайнса Crash.net.

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