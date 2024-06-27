Названа команда Ф-1, якобы пролоббировавшая правило о дебюте в чемпионате до 18 лет

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» добилась изменения требований для получения суперлицензии пилотов, что было ранее анонсировано Международной автомобильной федерацией ФИА). В новой редакции правил получения документа стало возможным до наступления 18-летия при условии, что кандидат демонстрирует выдающиеся выступления.

Как информирует Racingnews365, австрийский гоночный коллектив направил соответствующий запрос в ФИА ради британца Арвида Линдблада, которому 8 августа исполнится 17 лет.

Ранее пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в преддверии Гран-при Австрии, сказал, в какой команде продолжит свою карьеру.

Материалы по теме Ферстаппен назвал команду, в которой продолжит свою карьеру

Сколько зарабатывают в Формуле-1: