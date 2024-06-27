ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Названа команда Ф-1, якобы пролоббировавшая правило о дебюте в чемпионате до 18 лет

Названа команда Ф-1, якобы пролоббировавшая правило о дебюте в чемпионате до 18 лет
Комментарии

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» добилась изменения требований для получения суперлицензии пилотов, что было ранее анонсировано Международной автомобильной федерацией ФИА). В новой редакции правил получения документа стало возможным до наступления 18-летия при условии, что кандидат демонстрирует выдающиеся выступления.

Как информирует Racingnews365, австрийский гоночный коллектив направил соответствующий запрос в ФИА ради британца Арвида Линдблада, которому 8 августа исполнится 17 лет.

Ранее пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в преддверии Гран-при Австрии, сказал, в какой команде продолжит свою карьеру.

Материалы по теме
Ферстаппен назвал команду, в которой продолжит свою карьеру

Сколько зарабатывают в Формуле-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android