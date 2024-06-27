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«Уверен». Эстебан Окон сделал заявление о своём будущем после ухода из «Альпин»

«Уверен». Эстебан Окон сделал заявление о своём будущем после ухода из «Альпин»
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Пилот «Альпин» Эстебан Окон выразил уверенность, что в скором времени заключит контракт с новой командой. Гонщик покинет «Альпин» по окончании нынешнего сезона.

«В данный момент мы ведём предметные переговоры. Обсуждения проходят хорошо. Я уверен в своём будущем и надеюсь, что в ближайшее время всё будет улажено и последует объявление. Я уверен в своём будущем, но да, соглашение пока не подписано.

Конечно, я также был уверен в конце 2018 года (Окон тогда выступал за «Форс-Индия». – Прим. «Чемпионата»), но по разным причинам тогда не получилось. Так что такой опыт у меня уже есть. Но, как я уже сказал, на данный момент дела идут хорошо, много предметных дискуссий. Надеюсь, в ближайшее время всё будет улажено», — приводит слова Окона Crash.net.

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