Источник: Хэмилтон связался с Феттелем насчёт нынешнего инженера Сайнса в «Феррари»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон некоторое время назад связался с немцем Себастьяном Феттелем, чтобы узнать о его бывшем гоночном инженере в «Феррари» Риккардо Адами. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал известный журналист и инсайдер Джулиано Дукесса.

По словам Дукессы, Феттель лестно высказался о профессиональных качествах Адами.

В настоящий момент Риккардо является гоночным инженером Карлоса Сайнса, который покинет «Скудерию» по окончании нынешнего сезона Формулы-1. Хэмилтон, напротив, присоединится к итальянской команде в сезоне-2025.

Ранее британская полиция сделала заявление из-за анонимного письма о саботаже Хэмилтона «Мерседесом».

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