Ландо Норрис сравнил скорость болидов «Ред Булл» и «Макларена»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о недавнем Гран-при Испании, где он финишировал вторым.

«Что касается прошлого Гран-при, то не думаю, что наша машина была намного быстрее, чем у «Ред Булл». Я чаще выглядел быстрее, чем Макс, потому что шины были свежее – шесть кругов разницы после первого пит-стопа и четыре – после второго.

Мне нужно привести в порядок лишь некоторые мелочи. Как команда мы должны работать немного лучше. Но многое уже на том уровне, который должен быть. Так что нам нужно продолжать, и тогда мы могли бы выиграть несколько гонок. Я определённо думаю, что это возможно. Но нам предстоит противостоять одному из лучших гонщиков Формулы-1 и одной из лучших команд Формулы-1», — приводит слова Норриса GPBlog.

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