Льюис Хэмилтон заявил, что нашёл причину проблем в квалификациях

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что вместе с командой близок к решению проблем в квалификациях, с которыми часто сталкивался в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Был проведён огромный анализ. Я запрашивал много информации относительно того, что мы можем улучшить и чего нам не хватает. Всё дело в шинах, и мы продолжаем совершенствоваться в этой части от сессии к сессии. Обычно в квалификациях ситуация немного меняется. Машина легче, чаще участвуешь в DRS. Время покажет. Но я думаю, что мы кое-чего достигли. Теперь попробуем идти в этом направлении и развить это», — приводит слова Хэмилтона издание Motorsport.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон связался с Себастьяном Феттелем насчёт нынешнего инженера Карлоса Сайнса в «Феррари».

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