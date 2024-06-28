Пьер Гасли назвал событие, которое всколыхнуло рынок пилотов этого сезона Ф-1

Гонщик «Альпин» Пьер Гасли высказал мнение, что анонс перехода Льюиса Хэмилтона в «Феррари», который состоялся в начале года, оказал влияние на рынок пилотов. Хэмилтон перейдёт в «Скудерию» после нынешнего сезона.

«Что касается контрактов, то к этому вопросу всегда нужно подходить заблаговременно. Очевидно, когда состоялся анонс о Льюисе и «Феррари» в начале года, весь рынок пилотов оказался взбудоражен, и это произошло раньше, чем мы ожидали.

Я определённо верю, что у нас огромный потенциал. Я видел много положительных моментов, происходящих внутри команды, не только на трассе, но и на базе. Кроме того, я внимательно следил за развитием событий с прицелом на 2026 год, который, по моему мнению, будет самым важным для моего следующего контракта, потому что мы начинаем с новых правил», — приводит слова Гасли Racingnews365.

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