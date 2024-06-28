Формула-1, Гран-при Австрии — 2024: пятничная тренировка, онлайн-трансляция

Сегодня, 19 июня, на гоночной трассе «Ред Булл Ринг» состоится пятничная тренировка Гран-при Австрии Формулы-1. Начало заезда запланировано на 13:30 по московскому времени.
Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию тренировки, следить за которой можно, перейдя по нижеприведённой ссылке:
Онлайн-трансляция пятничной тренировки Гран-при Австрии Формулы-1.
Гран-при Австрии проходит с 28 по 30 июня. В настоящий момент лидером в Кубке конструктов является «Ред Булл», на счету которого 330 очков. Второе место занимает «Феррари», в активе которой 270 баллов. Тройку сильнейших замыкает «Макларен» (237 очков).
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