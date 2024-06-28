Формула-1, Гран-при Австрии — 2024: спринт-квалификация, онлайн-трансляция

Сегодня, 28 июня, состоится спринт-квалификация 11-го этапа сезона-2024 Формулы-1 — Гран-при Австрии. Начало заезда запланировано на 17:30 по московскому времени.
Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию спринт-квалификации, следить за которой можно, перейдя по нижеприведённой ссылке:
Формула-1. Гран-при Австрии — 2024. Онлайн-трансляция спринт-квалификации.
Гран-при Австрии проходит с 28 по 30 июня. В настоящий момент лидером в Кубке конструктов является местный гоночный коллектив «Ред Булл», в активе которого 330 очков. Второе место занимает итальянская команда «Феррари», на счету которой 270 баллов. Тройку сильнейших замыкает «Макларен» (237 очков).
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