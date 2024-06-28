Леклер — о последних результатах: здесь нет никакой тенденции

26-летний пилот Формулы-1 из команды «Феррари» Шарль Леклер в преддверии Гран-При Австрии ответил на вопрос журналистов про последние результаты коллектива из Маранелло.

«Мы продолжим работать над собой, постараемся оптимизировать пакет обновлений, который есть на машине. Очевидно, это была первая гонка с использованием новых модификаций в Барселоне, и нам еще предстоит его проанализировать, чтобы попытаться найти оптимальные пути и немного больше понять эти новые детали, которые мы используем сейчас. Поэтому я не думаю, что проблемы были одинаковыми в Монреале и Барселоне, так что здесь нет никакой тенденции. В Барселоне нами потеряно много времени в медленных и длинных поворотах, на Ред Булл Ринге таких поворотов меньше. Так что мы работаем, чтобы улучшить свою машину на всей дистанции трассы», — приводит слова Шарля издание Racefans.

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Сегодня, 28 июня, на гоночной трассе «Ред Булл Ринг» состоится пятничная тренировка Гран-при Австрии Формулы-1. Начало заезда запланировано на 13:30 по московскому времени.

Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию тренировки, следить за которой можно, перейдя по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция пятничной тренировки Гран-при Австрии Формулы-1.