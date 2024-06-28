Пиастри объяснил, почему выступил хуже Норриса на Гран-при Испании

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри ответил на вопрос по поводу сложностей, с которыми столкнулся во время выступления на Гран-при Испании. Напомним, в Барселоне австралиец показал седьмой результат, в то время как его товарищ по команде Ландо Норрис боролся за победу, финишировав вторым.

«Были проблемы относительно настроек машины, которые, безусловно, вызывали некоторые проблемы. Определённые вещи имели гораздо более серьёзные последствия, чем мы предполагали в то время. Сейчас у нас уже есть много доказательств, которые объясняют, почему мне пришлось немного труднее. Но, как мне кажется, теперь у нас есть довольно чёткие ответы. Мы увидели, что некоторые решения могут провоцировать принятие других решений. Это как снежный ком. Но теперь, думаю, мы во всём разобрались», — приводит слова Пиастри Racingnews365.

Главные новости дня: