ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пиастри объяснил, почему выступил хуже Норриса на Гран-при Испании

Пиастри объяснил, почему выступил хуже Норриса на Гран-при Испании
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри ответил на вопрос по поводу сложностей, с которыми столкнулся во время выступления на Гран-при Испании. Напомним, в Барселоне австралиец показал седьмой результат, в то время как его товарищ по команде Ландо Норрис боролся за победу, финишировав вторым.

«Были проблемы относительно настроек машины, которые, безусловно, вызывали некоторые проблемы. Определённые вещи имели гораздо более серьёзные последствия, чем мы предполагали в то время. Сейчас у нас уже есть много доказательств, которые объясняют, почему мне пришлось немного труднее. Но, как мне кажется, теперь у нас есть довольно чёткие ответы. Мы увидели, что некоторые решения могут провоцировать принятие других решений. Это как снежный ком. Но теперь, думаю, мы во всём разобрались», — приводит слова Пиастри Racingnews365.

Материалы по теме
Ландо Норрис сравнил скорость болидов «Ред Булл» и «Макларена»

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android