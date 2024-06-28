Марко назвал молодого пилота, которого «Ред Булл» готов отдать в аренду «Кик-Зауберу»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал слухи об интересе «Ауди» к юниору австрийской команды Лиаму Лоусону. Ранее сообщалось, что немецкий концерн видит новозеландца в качестве потенциального кандидата на место в свою команду «Кик-Заубер» на сезон-2025.

«Мы могли бы одолжить нашего лучшего пилота Формулы-2 Хаджара!» — приводит слова Марко издание Blick.

Ранее отмечалось, что кандидатура Лоусона появилась в списке претендентов «Ауди» из-за неопределённости с испанским гонщиком Карлосом Сайнсом-младшим из «Феррари», который, по сообщениям, рассматривает переход в другие команды. Сайнс покинет «Феррари» после нынешнего сезона.

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