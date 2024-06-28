Ферстаппен избежал штрафа за необычное нарушение

Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен был вызван к стюардам ещё до начала каких-либо событий на самой трассе. Чемпион мира был выбран в качестве одного из пяти гонщиков, которые присутствовали на официальной пресс-конференции ФИА на «Ред Булл Ринге», но опоздал на 15 минут.

«Макс прибыл примерно через 15 минут после начала конференции. Стюарды стали разбирать его опоздание, но в ходе расследования выяснилось, что у Ферстаппена возникли проблемы с задержкой рейса в аэропорту по пути на трассу и команда проинформировала ФИА о задержке. Таким образом, стюарды сочли, что были приняты все «разумные меры», и хотя правило было якобы нарушено, никаких дальнейших действий предпринято не было», — заявили в издании Racingnews.

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Сегодня, 28 июня, на гоночной трассе «Ред Булл Ринг» состоится пятничная тренировка Гран-при Австрии Формулы-1. Начало заезда запланировано на 13:30 по московскому времени.

Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию тренировки, следить за которой можно, перейдя по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция пятничной тренировки Гран-при Австрии Формулы-1.