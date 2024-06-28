Адам Бейкер — о силовых установках «Ауди»: мы в одном ряду с нашими конкурентами

Исполнительный директор «Ауди» Адам Бейкер высоко оценил разработку нового силового агрегата команды перед приходом в Формулу-1.

«В 2023 году мы получили много времени на тестирование отдельных компонентов силовой установки и параллельно смогли использовать накопленный опыт на дальнейших этапах разработки. Нами были достигнуты важные цели, что обеспечивает всей команде хорошее настроение. Когда мы слышим, как работа силового агрегата «Ауди» моделируется на таких трассах, как в Шпильберге, Сингапуре или Лас-Вегасе, у всех участников не только мурашки по коже, но и возникает ощущение, что наконец был сделан большой шаг, который позволит нам приблизиться к первой гонке в 2026 году. Тот факт, что мы можем работать в рамках ограничений затрат при разработке мотора, ставит нас в один ряд с нашими конкурентами», — приводит слова Бейкера PlanetF1.

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