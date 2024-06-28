Вольф отреагировал на ответ Ферстаппена о команде, в которой продолжит карьеру

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал недавние слова гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Ранее у нидерландца поинтересовались, в какой команде он продолжит карьеру, на что Макс ответил следующее: «У меня длительный контракт с командой, и я очень доволен тем, где нахожусь. Да, я остаюсь в составе команды «Ред Булл».

Журналист: Ферстаппен ответил «да», когда у него спросили, будет ли он выступать за «Ред Булл».

Вольф: он действительно сказал «да»?

Журналист: вы не слышали?

Вольф: я не думаю, что он сказал однозначное «да». Но меня в любом случае там не было.

Ранее сообщалось, что Вольф сохраняет надежду подписать Ферстаппена и потому откладывает принятие решения по второму пилоту. По окончании нынешнего сезона «Мерседес» покинет Льюис Хэмилтон.

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